MAD Museo d’Arte Diffusa presenta “Scampoli di tenerezza”

LATINA – Si intitola Scampoli di Tenerezza, la nuova mostra personale di pittura, disegni e sketches di Alessandra Chicarella per MAD il Museo d’Arte Diffusa che espone a Latina in Via Sisto V da AG collection fino al 31 gennaio 2024.

“Sarà una mostra di Natale veramente particolare perché attraverso gli scampoli di tessuti pregiati donati all’artista e la sua pittura, sarà possibile vestire l’arte con i colori delle emozioni e dell’affetto che proviamo nei confronti dei nostri amici a quattro zampe”, scrive Vanessa di Rezze.

La rassegna di MAD è curata da Fabio D’Achille in sinergia con lo staff della boutique tutto “al femminile”.