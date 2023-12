Caffè del Duomo e Forno Moro “Botteghe Storiche della Città di Terracina”

TERRACINA – Il Caffè del Duomo e il Forno Moro a Borgo Hermada sono ufficialmente Botteghe Storiche della Città di Terracina.

Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti questa mattina ha consegnato a Bruno Moro la targa che ora comparirà davanti all’attività, presente sul territorio ed esercitata dalla stessa famiglia da oltre 60 anni. Il Forno Moro, infatti, dopo l’istruttoria ha ottenuto l’iscrizione nel Registro delle Botteghe Storiche della Regione Lazio, e quindi ora è diventata una Bottega Storica della Città di Terracina. Insieme al sindaco erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive Gianluca Corradini e Maria Cosentini dell’ASCOM. Stesso riconoscimento anche per il Bar Duomo, attività con la stessa gestione da oltre 50 anni in un locale di valenza storica.

«Un riconoscimento più che meritato per il Caffè del Duomo e per il Forno Moro, che costituiscono un’eccellenza del nostro territorio. Il riconoscimento di Bottega Storica è una grande opportunità con l’ingresso di diritto nel circuito regionale e la possibilità di fare sistema, con evidenti risvolti anche sull’offerta turistica», ha dichiarato l’Assessore Gianluca Corradini.

«I miei complimenti al Caffè del Duomo e al Forno Moro per questo titolo, che è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Il mio invito adesso è rivolto a tutte le altre attività di Terracina, e sono diverse, che hanno tutti i requisiti per entrare in questo circuito, un giusto rinascimento per il loro lavoro e sacrificio decennale, che racconta un pezzo importante della storia della nostra Città», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.