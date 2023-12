Ex Al Karama, al via la bonifica del sito. Slitta il trasferimento dei nuclei ospitati alla Rossi Sud

(nella foto l’incendio del 25 luglio 2022 del sito di Via Monfalcone)

LATINA – “Sono partiti i lavori di bonifica dell’area che ospitava il campo nomadi Al Karama, a Latina, andato a fuoco nell’estate del 2022”. Lo ha annunciato l’assessora regionale all’Ambiente, Elena Palazzo, aggiungendo che si tratta delle operazioni necessarie alla demolizione dei vecchi fabbricati, alla rimozione dei rifiuti speciali e delle carcasse di auto abbandonate e infine progettazione della riqualificazione della zona. “Sarà poi compito del Comune – scrive in una nota la Palazzo – quello di predisporre nuovi prefabbricati per ospitare le famiglie che ne hanno titolo”. Una buona notizia per il Comune di Latina che è però costretto a rivedere i tempi di apertura del cosiddetto nuovo Villaggio dell’Accoglienza di Via Monfalcone e il trasferimento dei nuclei ospitati da un anno e mezzo alla ex Rossi Sud, annunciato a novembre che doveva avvenire prima di Natale.

“Ringrazio la Giunta del presidente Francesco Rocca e in particolare l’assessore Elena Palazzo per aver sbloccato con celerità e pragmatismo, dal sopralluogo di fine novembre scorso, la bonifica del sito di Al Karama di proprietà regionale. Le attività in corso consentiranno al Comune di Latina di procedere al completamento del nuovo insediamento di via Monfalcone, utile ad una soluzione abitativa per le numerose famiglie che sono state trasferite all’ex Rossi Sud dopo il devastante incendio del primo luglio 2022. Tutto ciò consentirà al più presto anche la restituzione dell’immobile alla Provincia di Latina”, ha subito commentato la sindaca di Latina Matilde Celentano.

A ricordare la delicatezza del momento e la necessità di salvaguardare la dignità delle persone ospitate da 17 mesi in maniera precaria alla ex Rossi Sud, e il peso che grava anche sulle spalle della Provincia proprietaria dell’immobile, è stato durante la sua conferenza stampa di fine anno il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.