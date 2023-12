Furto notturno in Via del Lido, la polizia sorprende il ladro in un ristorante

LATINA – Una chiamata al 112 e l’intervento tempestivo della Polizia hanno consentito di sventare un furto nella notte in un ristorante di Via del Lido a Latina. Gli agenti sono arrivati sul posto, dove venivano segnalati rumori sospetti, e quando erano le 2.50 sono entrati silenziosamente nel locale By Night dove hanno immediatamente visto all’interno una persona che stava rovistando dietro al bancone. Vano il tentativo di fuga per l’uomo che ha tentato di uscire dal retro, ma ha trovato la strada sbarrata.

I poliziotti, a conoscenza della doppia uscita, si sono affrettati a bloccare la via di fuga e all’uomo non è rimasto che provare a nascondersi sotto un tavolo. Bloccato è stato però arrestato con in tasca 400 euro asportati dalla cassa. Nel ristorante è stato trovato anche un borsone con all’interno diverse bottiglie pregiate e delle tronchesi, utilizzate per forzare la porta d’ingresso posteriore.

La refurtiva è stata restituita alla proprietaria del ristorante, mentre l’arrestato è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’ udienza di convalida fissata davanti al Tribunale di Latina in programma alle ore 9 della vigilia di Natale.