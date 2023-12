Ricercato dalla Francia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 50enne tunisino arrestato a Latina

LATINA – Era stato segnalato dalle Autorità francesi perché indagato in un’inchiesta svolta Oltralpe, accusato di essere coinvolto in un giro di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto. E’ stato rintracciato a Latina, un 50enne tunisino inseguito da mandato di arresto europeo. L’operazione ieri all’alba eseguita dalla Squadra Mobile. Sono stati gli investigatori della Questura di Latina a individuare dove il latitante si trovasse notificandogli il decreto di carcerazione. L’uomo è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Poi sarà avviata la procedura di estradizione.