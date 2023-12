L’Anc Sabaudia festeggia 20 anni di servizio

SABAUDIA – L’Anc Sabaudia festeggia 20 anni di attività al servizio della collettività e sotto la guida del presidente Enzo Cestra. E’ dunque il momento dei bilanci riassumibili oltre che con le centinaia di interventi sul territorio in ogni tipo di situazione di emergenza, anche con cinque importanti missioni internazionali, due a New York, due a San Francisco in California e una a Sabaudia Paranà in Brasile.

Grande anche l’impegno in occasione di calamità naturali in cui il gruppo di protezione civile è intervenuto, come nei terremoti a L’Aquila e Amatrice, o nell’alluvione che ha colpito di recente Faenza. Quotidiano l’impegno sul territorio.