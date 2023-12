Latina, in Piazza del Popolo albero acceso

LATINA – E’ stato acceso il grande albero di Natale che la Stim mette a disposizione del Comune di Latina da molti anni, visibile anche a chilometri di distanza e ormai simbolo delle feste nel capoluogo. L’occasione, nel pomeriggio dell’Immacolata alle 17,30 in Piazza del Popolo alla presenza della sindaca di Latina Matilde Celentano, accompagnata dal concerto dei Big Soul Beats. Aperto anche il mercatino di Natale.

La mattina invece in piazza San Marco il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonnina. I vigili sono saliti con il cestello per il cambio della corona di fiori poi hanno fatto suonare la sirena per sottolineare il momento.