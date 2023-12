Nuova aggressione al Pronto Soccorso di Formia, arrestato un giovane nigeriano

LATINA – Una nuova aggressione ai sanitari si è registrata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Formia dove è intervenuta la Polizia che ha arrestato in arresto un cittadino nigeriano di trentadue anni responsabile di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo – secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato – si era recato autonomamente al “Dono Svizzero” per la necessità di cure sanitarie, ma, dopo essere stato medicato, si rifiutava di andare via nonostante l’arrivo di un paziente in codice rosso. Ne sono seguiti momenti di grande tensione. Infatti, dopo essere stato invitato a lasciare la medicheria per consentire il soccorso al nuovo arrivato, il giovane dava in scandescenze aggredendo prima il medico in servizio e successivamente la guardia giurata intervenuta, alla quale tentava di sottrarre l’arma in dotazione.

Avvertiti dal 112, i poliziotti sono arrivati al pronto soccorso e non senza difficoltà sono riusciti a bloccare l’aggressore che continuava a divincolarsi furiosamente. Durante l’operazione sono rimasti contusi anche i poliziotti.

Una volta bloccato il cittadino nigeriano è stato portato nel carcere di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria.