A 8 anni dall’uccisione, presidio in Parco San Marco per Giulio Regeni

LATINA – Latina ricorda Giulio Regeni a 8 anni dalla sua barbara uccisione avvenuta a Il Cairo in Egitto, dopo che lo studente italiano, dottorando all’università di Cambridge, era stato sequestrato e torturato. Era il 25 gennaio del 2016. “Otto anni di instancabile ricerca di verità da parte della Famiglia Regeni e della legale Alessandra Ballerini. In questi lunghi anni attorno alla famiglia Regeni si sono stretti milioni di cittadini, il “popolo giallo” che ha fatto propria una battaglia in difesa dei diritti umani e dell’onore stesso del nostro Paese”, dicono gli attivisti che a Latina hanno scelto di chiedere verità e giustizia per Giulio. Saranno loro, anche quest’anno, in occasione dell’anniversario del rapimento di Giulio, a tenere una breve cerimonia di ricordo del ricercatore friulano aperta a tutta la cittadinanza.

“Il presidio, organizzato da Articolo 21, quest’anno si riunirà alle 16:45 davanti al monumento all’inclusione al Parco San Marco (zona laghetto) dal momento che lo striscione sul balcone della biblioteca comunale è stato rimosso senza spiegazione alcuna”, dicono.