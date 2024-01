Aprilia, in una struttura protetta i pitbull usati per i combattimenti

APRILIA – Sono stati tolti ai padroni che sono accusati di averli maltrattati, usandoli per feroci combattimenti, e ora sono al sicuro in una struttura individuata dal Comune, i pittbull sequestrati alla fine di dicembre dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia in un’indagine che ha fatto su combattimenti e scommesse clandestine. Gli animali infatti in un primo tempo erano stati riaffidati ai proprietari.

“Ora sono finalmente in salvo – ha annunciato il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi mostrando le foto dei cani, alcuni con ferite evidenti sul mantello. Sono particolarmente soddisfatto – dice il primo cittadino – che il lavoro svolto dagli uffici del comune, dalla Asl Veterinaria e dalla Polizia Locale di Aprilia abbia fatto sì che oggi, questi cani siano al sicuro e possano godere delle attenzioni e delle cure che meritano, sperando che possa al più presto iniziare il percorso di rieducazione che li porterà ad essere adottati da qualcuno che possa dedicare loro l’amore di cui hanno bisogno”.