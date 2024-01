A Latina il concerto di Maurizio Giammarco con il quartetto “Rumours”

LATINA – Dopo la pausa natalizia, riparte la stagione della 52nd Jazz con uno degli appuntamenti più attesi della programmazione invernale e sul palco del Geena arriva un quartetto straordinario e un leader altrettanto speciale: si tratta del sassofonista e compositore Maurizio Giammarco e del gruppo “Rumours”, nato nel 2021 grazie a una collaborazione con la Casa del Jazz di Roma.

Il concerto è in programma domenica 14 gennaio alle ore 18 al “Geena” in via Custoza a Latina. Sul palco Maurizio Giammarco incontrerà il contrabbassista Riccardo Del Fra, il legame fra i due

risale alla mutua militanza con il grande trombettista e cantante statunitense Chet Baker, nei primi anni Ottanta. Con i due artisti si esibiranno altre due formidabili realtà dell’attuale scena jazzistica internazionale: Fulvio Sigurtà alla tromba e elettronica, e Ferenc Nemeth alla batteria.

Sarà un pomeriggio all’insegna della grande musica, in cui il pubblico potrà ascoltare diverse composizioni originali di Maurizio Giammarco. Un repertorio speciale studiato per l’occasione.

Prosegue il connubio tra la stagione della 52nd e Mad Museo d’Arte Diffusa con le opere di Alessandra Chicarella, “Ricalcolo l’itinerario” e “Lennon”.

Per prenotare contattare il numero 350.1843609 tramite WhatsApp. Per ulteriori informazioni e per il calendario dei concerti è possibile visitare il sito www.52jazzwinter.it o consultare la pagina

Facebook e il profilo Instagram della 52nd Jazz.