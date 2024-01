Enrico Giaretta suona il piano per Vincenzo Mollica: “Lo spettacolo più bello che mi sia mai accaduto”

LATINA – “Lo spettacolo più bello che mi sia mai accaduto. Grazie avermi voluto al tuo fianco”. Così il cantaviatore di Latina Enrico Giaretta commenta la sua partecipazione a “L’arte di Non vedere” lo spettacolo di e con Vincenzo Mollica che lo ha visto ieri sera al pianoforte sul palco della Sala Sinopoli, sold out, dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il giornalista, volto storico del Tg1, oggi ipovedente ripercorre in un monologo di due ore restituisce al pubblico racconti e aneddoti sul mondo dello spettacolo e momenti iconici della sua lunga vita professionale intervallandoli con la proiezione di video storici del repertorio Rai e con la musica dal vivo del pianista di Latina Enrico Giaretta. In platea tra gli altri Renato Zero, Fiorello e Paola Cortellesi.