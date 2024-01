Epifania, il Latina torna in campo al Francioni contro l’Avellino

LATINA – Il Latina tornerà in campo domani, sabato 6 gennaio (alle 16,15) allo stadio Francioni per il primo incontro del girone di ritorno del campionato di serie C girone C. Un incontro importante dal momento che la vittoria in casa manca da tempo.

Mister Daniele di Donato, ha parlato oggi nella sala stampa Amodio dello stadio Francioni, in conferenza stampa, per presentare Latina – Avellino, 20° gara del campionato che sarà arbitrata dalla terna composta da Daniele Virgilio di Trapani, con Simone Biffi di Treviglio e Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto uomo Valerio Crezzini di Siena.

Come detto si tratta di una sfida molto attesa anche per il morale dato che negli ultimi quattro incontri sul terreno del Francioni i nerazzurri si sono dovuti accontentare di due pareggi e hanno subito due sconfitte. “L’Avellino è una squadra quadrata che ha trovato la sua dimensione, sta a noi cercare di rendere la loro vita difficile”, ha detto il tecnico dei nerazzurri che ha reso nota la lista infortuni: fuori Di Renzo per la febbre, fuori anche Cittadino per un problema al ginocchio, non disponibili per problemi pregressi Serbuti e Biagi, mentre hanno ripreso in queste ore ad allenarsi Perseu e Mastroianni che saranno in panchina.