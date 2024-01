Gennaio bollente per la Cisterna Volley

CISTERNA DI LATINA – Inizia il percorso d’avvicinamento alla sfida di domenica 7 gennaio (alle 20:00) che vedrà il Cisterna Volley impegnato, in casa, con il Farmitalia Catania. La sfida con la compagine siciliana, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega, è uno scontro diretto cruciale: il Cisterna è decimo con 10 punti e il Catania è ultimo con quattro punti e, nel match d’andata, la formazione catanese strappò i tre punti al Cisterna vincendo per 3-1 creando non pochi problemi alla squadra di coach Guillermo Falasca.

Al PalaCatania la partita durò due ore e il Cisterna venne beffato in rimonta dopo aver vinto il primo set (22-25) con il secondo e terzo spicchio di gara decisi ai vantaggi (26-24, 26-24) e con il quarto chiuso 25-14. In quell’occasione Buccheger mise a segno 26 punti con il 69% in attacco mentre per i pontini Theo Faure rispose con 18 punti (47). Alla luce della situazione di classifica, anche se non ancora decisiva, la partita di domenica assume comunque un valore notevole, una di quella sfide che piacciono tanto al pubblico.

La prevendita al botteghino al palazzetto di viale delle Province a Cisterna di Latina è aperta dal 4 gennaio e proseguirà anche venerdì 5 gennaio (dalle 18:00 alle 20:00), sabato 6 (16:00 – 18:00) e la domenica della partita dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 fino a inizio gara. La biglietteria è sempre attiva sulla piattaforma Vivaticket e nelle rivendite autorizzate Vivaticket sul territorio

Dopo la partita con il Catania il Cisterna Volley sarà impegnato nella tana dell’Allianz Milano: all’andata a Cisterna Jordi Ramon e soci vinsero tre set, un successo importante e convincente. Il match all’Allianz Cloud è in programma domenica 14 gennaio alle ore 17:00 e si potrà seguire in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World Tv. La quarta e la quinta giornata della regular season poi saranno entrambe in casa per il Cisterna Volley: al palazzetto di viale delle Province domenica 21 gennaio (alle 19:00) arriverà il Padova e mercoledì 24 gennaio (alle 20:30) sarà la volta del Piacenza. All’andata il Cisterna ottenne un punticino dalla trasferta di Padova mentre a Piacenza arrivò una sconfitta per 3-1.