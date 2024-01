Il Ministero presenta sui social i dossier delle città candidate a Capitale della Cultura

LATINA – A partire da domani e fino al prossimo 1 marzo – ogni mercoledì e venerdì – sulle pagine social ufficiali dedicate a Capitale italiana della cultura del Ministero della Cultura saranno presentati in anteprima i dossier delle dieci città finaliste che si contendono il titolo del 2026. Le audizioni finali come è noto si terranno davanti alla giuria presieduta dal direttore dell’AdnKronos Davide Desario il 4 e il 5 marzo, poi arriverà il verdetto. Latina e Gaeta gareggiano in una sfida che è anche provinciale.

Questi i dossier:

1. Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro” Agnone Cultura 2026

2. Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia” Alba Bra Langhe Roero 2026

3. Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della Cultura” che sarà presentato mercoledì 16 febbraio

4. L’Aquila, “L’Aquila Città Multiverso” L’Aquila 2026

5. Latina, “Latina bonum facere”, che sarà illustrato mercoledì 23 febbraio.

6. Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture” Lucera 2026 – Candidata a Capitale italiana della cultura

7. Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario” Maratea 2026 – Città Candidata Capitale Italiana della Cultura

8. Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora” Rimini 2026 – Candidata Capitale italiana della Cultura

9. Treviso, “I Sensi della Cultura” Comune di Treviso

10. Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia” Valdichiana 2026 – candidata a Capitale Italiana della Cultura