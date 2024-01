A Latina la mostra “Retrospettive – Omaggio a Giuseppe Di Salvo”

LATINA – Presso Spazio Idea in via Sisto V a Latina, giovedì 1 febbraio alle 18,00 verrà inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Di Salvo, dal titolo “Retrospettive – Omaggio a Giuseppe Di Salvo”. Sarà una esposizione dedicata ad un artista, siciliano di nascita, che ha vissuto ed operato a Latina. La sua carriera da autodidatta, primi anni 70, inizia con lo studio della figura, della prospettiva e delle proporzioni ispirandosi ad autori classici e contemporanei. Quel periodo gli permette di padroneggiare svariate tecniche, dalla pittura alla grafica alla materia. Artista attivo e prolifico, ha esposto in mostre personali e collettive in numerose località nazionali ed internazionali.

Nei primi anni 2000 ha fondato a Latina una scuola d’arte e per circa venti anni ha trasmesso il suo amore per quest’arte a decine di allievi. Fortemente impegnato nel sociale, molte sue opere sono state donate a sostegno di iniziative benefiche. diversi critici e studiosi d’arte si sono interessati alla sua pittura con recensioni su quotidiani.

L’opera di Giuseppe Di Salvo e’ presente nel catalogo internazionale d’arte moderna mds n°8/6/13 ed. d’arte sepifin – cida roma e nel catalogo “Amiamo l’arte”, decennale del circolo degli artisti 1995-2005 comune di Latina.

La figlia Barbara Di Salvo, a sua volta abile artista e artigiana con le sue creazioni di ceramica, stoffa e legno, decorazioni e rigenerazioni di mobili ha voluto omaggiare il padre, scomparso quattro anni fa, che ha lasciato un segno nel panorama artistico locale