Incendio in un’azienda metalmeccanica di Sabaudia, danni ingenti

SABAUDIA – Un grosso incendio è divampato nella notte poco prima delle 23 all’interno di una azienda metalmeccanica in Via Maremmana a Sabaudia. Sul posto, dopo l’allarme lanciato al 112 dai residenti, è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.

Quando i pompieri sono arrivati le fiamme avevano già avvolto un camion parcheggiato all’interno di un capannone industriale di circa 800 mq e solo grazie al lavoro di due squadre dei vigili del fuoco, una delle quali arrivata da Terracina, la struttura è rimasta in piedi. Distrutto invece il mezzo pesante e danni sono stati registrati nell’area circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento durante a lungo, il Responsabile delle Operazioni di Soccorso, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Sabaudia, ha svolto un accurato sopralluogo per risalire alle cause del rogo che, secondo i primi accertamenti sarebbero accidentali. Sul posto anche l’ambulanza del 118, ma nessuno è rimasto intossicato né ferito.