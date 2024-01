Lutto a Sezze per la scomparsa di Lina Santuccio

SEZZE – Lutto a Sezze per la scomparsa di Lina Maenza Santuccio, cuoca e moglie del titolare del notissimo ristorante della cittadina lepina. La sua lunga vita, 95 anni, dedicata alla cucina e ai prodotti tipici del territorio, al carciofo in particolare che ha contribuito a far conoscere ben fuori dai confini del territorio sezzese. I funerali saranno celebrati oggi alle 10,30 nella chiesa di Santi Sebastiano e Rocco ai Colli.