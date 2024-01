Basket, la Benacquista Latina vince 95-87 a Vigevano e torna a sperare

LATINA – Finisce con una vittoria meritata per i pontini la 19° giornata del campionato di serie A2 di Basket. Nel girone verde la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ottiene una vittoria sofferta, ma netta al termine di una partita intensa e difficile sul campo della Elachem Vigevano 1955 dove il tabellone si ferma sul punteggio di 87-95. Due punti preziosi per il morale, prima che per la classifica e la possibilità di rilanciare la sfida per la salvezza visto anche che tutte le dirette contendenti del Latina hanno perso. “La concentrazione cresciuta con il passare del tempo è stata determinante tanto quanto il cuore”, dicono dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Soddisfatto coach Sacco.