Oggi la direttissima per il presidente del Terracina calcio Baioni dopo le minacce alla compagna e l’aggressione a un poliziotto

TERRACINA – Ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza direttissima che si terrà questa mattina, Eugenio Baioni, copresidente del Terracina Calcio che ieri dicendosi “ispirato da forze superiori”, minacciava la compagna che ha temuto il peggio e con la scusa di andare in bagno è fuggita a gambe levate dall’abitazione familiare nel centro di Terracina rifugiandosi in casa di un parente e chiamando la polizia. Erano le 6 di mattina e l’uomo, 52 anni, imprenditore molto noto a Terracina e non solo negli ambienti sportivi, secondo il racconto reso dalla donna agli agenti del commissariato, non dormiva da 48 dopo aver assunto stupefacenti in maniera massiccia ed era ormai in totale delirio pronunciando frasi senza senso, ma anche gravi e spaventose minacce anche di morte.

Non c’è stato il tempo di radunare uomini e andare a casa dell’uomo, Baioni, “in palese stato di alterazione – si legge nella ricostruzione della Polizia – si era presentato in Commissariato dove ha opposto ferma resistenza anche alla visita dei sanitari del 118, fino a quando non ha colpito e minacciato un agente”. Da quanto si apprende sono volate parole grosse all’indirizzo di un sostituto commissario che poi è stato spinto con violenza contro una parete. Ai poliziotti non aveva nemmeno permesso di farsi controllare per verificare fosse entrato in commissariato armato o con oggetti contundenti.

A quel punto, Baioni è stato bloccato e arrestato per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato associato, su disposizione del P.M. di turno, nelle camere di sicurezza del Commissariato di Terracina, in attesa dell’Udienza Direttissima che si terrà domani.