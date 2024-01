Treni, troppi ritardi sulla Roma-Formia, La Penna presenta un’interrogazione

LATINA – Le numerose criticità registrate negli ultimi mesi sulla tratta ferroviaria Roma-Formia-Napoli sono oggetto di un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico, Salvatore La Penna.

«Alla luce delle molteplici segnalazioni da parte di pendolari rispetto a disagi e disservizi ripetuti, – spiega La Penna – ho ritenuto urgente interrogare il presidente del Consiglio regionale del Lazio e l’assessore Fabrizio Ghera per capire le ragioni di questi guasti e problemi tecnici e quali azioni si intende intraprendere per assicurare, con i gestori, un servizio di trasporto ferroviario adeguato e idoneo alle esigenze degli utenti».

Tra i disagi lamentati dai pendolari, il ritardo costante dei treni in partenza da Formia, in particolare nelle prime ore del mattino e i ripetuti danneggiamenti sul sistema della catenaria, ovvero l’insieme delle condutture che distribuiscono l’energia elettrica sulla linea e la trasmettono ai treni; l’ultimo risale al 20 dicembre e ha causato una sosta di circa un’ora nella stazione di Latina e un altro stop di circa tre ore in quella di Sezze Romano.

«La situazione sta diventando insostenibile – sottolinea La Penna – e la risposta data finora è del tutto insufficiente. Eppure la linea FL7 che collega Roma Termini con la stazione di Formia–Gaeta registra un elevato numero di pendolari che si spostano principalmente per motivi di lavoro e studio. A più di tre mesi dai primi disservizi, la Regione chiarisca al più presto le iniziative che intende mettere in campo, nell’interlocuzione con Trenitalia, per risolvere i disagi presenti sulla tratta e rispondere adeguatamente alle migliaia di viaggiatori che ogni giorno la percorrono».