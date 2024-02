La Benacquista Latina Basket beffata nel finale a Nardò: 70-68

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket beffata nel finale, perde a Nardò dopo una gara molto intensa e difficile sul campo dei pugliesi. I nerazzurri, in formazione rimaneggiata (assenti Moretti e Cicchetti) conducono per lunghi tratti del match, ma complici alcune ingenuità dei pontini nel finale concitato subiscono i padroni di casa e il match termina sul 70-68.

“Nota di rilievo per il giovane latinense Jacopo Rapetti (classe 2004) al suo esordio in una partita ufficiale – fanno notare dalla società nerazzurra – che nei 14 minuti di permanenza sul parquet ha messo a referto 8 punti (3/5 da 2 e 4/5 ai liberi) e 3 rimbalzi”. Buona la prestazione per Ivan Alipiev, che è stato il migliore realizzatore della partita con 25 punti, 15 rimbalzi e 32 di valutazione.

“Sono comunque orgoglioso dei ragazzi. Sui tutti i campi, tranne il nostro che non è agibile, facciamo la nostra partita”, ha commentato il sala stampa coach Sacco che sperava però in qualcosa di più dai suoi, quando i nerazzurri erano in vantaggio di otto punti.