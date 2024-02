Valeria Pannone è Wilma Goich nel film tv Califano con Leo Gassman

LATINA – C’era anche una studentessa di Latina, Valeria Pannone, nel film-tv Califano andato in onda ieri sera domenica 11 febbraio 2024, alle 21:25, nella prima serata successiva al Festival di Sanremo. La giovane di Latina ha ottenuto una piccola parte come figurazione speciale nel lavoro diretto da Alessandro Angelini, che vede protagonista Leo Gassman ed è tratto dalla biografia Senza manette scritta dallo stesso cantautore romano scomparso nel 2013 con Pierluigi Diaco.

La giovane di Latina, 21 anni (nella foto in un momento di pausa sul set a Fregene), veste i panni di Wilma Goich, moglie di Edoardo Vianello a casa del quale il Califfo si trasferisce cominciando a comporre canzoni. Nella vita, invece, Valeria Pannone si sta per laureare in “tecniche della riabilitazione psichiatrica”, ma come il papà Giuseppe (avvocato e attore amatoriale) ha una grande passione per il teatro che studia seguendo un corso di Palco 19 della regista pontina Simona Serino. La passione per il cinema è anche in qualche modo genetica, visto che lo zio è il regista documentarista Gianfranco Pannone.