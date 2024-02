Dopo la tragedia di Firenze, Stefanelli: “I comuni pontini adottino il Protocollo sulla sicurezza siglato dalla Provincia”

LATINA – Il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli invita i 33 comuni del territorio a farsi garanti della sicurezza sul lavoro. Dopo la tragedia del cantiere fiorentino, che ha riacceso l’attenzione sulle morti sul lavoro, il numero uno di Via Costa ha voluto inoltrare a tutti i Comuni l’invito ad applicare, nel settore dei lavori pubblici affidati alle loro amministrazioni, il Protocollo d’Intesa sulla Sicurezza sul lavoro che l’Ente ha siglato a marzo lo scorso anno.

“È dovere delle istituzioni, a tutti i livelli di governo, agire concretamente per garantire luoghi di lavoro più sicuri e fermare il fenomeno tragico delle “morti bianche” – ha riportato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – Come Istituzioni è nostro dovere garantire i più alti livelli di sicurezza per i lavoratori nei cantieri edili. Per questo invito responsabilmente tutti gli Amministratori ad accogliere l’invito ad aderire a questo prezioso strumento.”

Il Protocollo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici della Provincia di Latina è un modello di buone pratiche con il quale si vuole regolamentare, già in fase di gara, il livello di sicurezza dei cantieri attraverso norme stringenti e perentorie, che non lasciano deroghe sulla loro applicabilità. L’obiettivo primario è quello di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, garantendo la parità di trattamento agli operai e la concorrenza leale tra le ditte. Nello specifico, attraverso questo strumento innovativo, le ditte aggiudicatrici dei lavori commissionati dalla Provincia per importi superiori a 150 mila euro sono obbligati ad introdurre il badge di cantiere per gli operai e renderne conto nell’emissione dello stato di avanzamento lavori e al termine degli stessi. In questo modo, vi sarà la verifica della manodopera impiegata dall’impresa in cantiere ed il rispetto della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale.