Lavori sulla Pontina, l’arteria sarà chiusa nella notte tra il 2 e il 3 aprile

Anas comunica che per consentire alla società Astral Spa di eseguire i lavori di manutenzione programmata del cavalcavia situato al km 19,395 della SS148 Pontina, sarà limitato il transito lungo la strada statale in direzione Terracina in corrispondenza dell’area di cantiere tra i km 18,000 ed il 19,500.

“Al fine di installare l’area di cantiere si renderà necessario interdire la SS148 “Pontina” in orario notturno dalle 22.00 del 3 aprile alle 6.00 del 4 aprile in direzione Terracina, il traffico sarà deviato su viabilità comunale – si legge in una nota di Anas – Il transito, per tutta la durata dei lavori, sarà garantito sulla sola corsia di sorpasso, mentre sarà interdetto, nell’area interessata dal cantiere, per i mezzi di larghezza superiore ai 3 metri.

Le attività saranno ultimate entro il prossimo 23 aprile.