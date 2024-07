Ai Salotti Musicali Summer Festival arriva Antonella Ruggiero

LATINA – Tornano i Salotti Musicali Summer Festival, 11° edizione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Eleomai con il patrocinio del Comune di Latina, della Provincia e dell’Opes provinciale di Latina. Un’edizione contenuta, che si compone di quattro appuntamenti, che punta sulle suggestioni non solo musicali, proponendo in apertura, il 6 luglio, un concerto tra i vigneti a lume di candela, mentre il 10 luglio il pubblico potrà ascoltarne uno all’alba con vista mare. Protagonisti dei primi due concerti rispettivamente Marco Lo Russo alla fisarmonica che suonerà sabato 6 luglio presso la cantina Villa Gianna (alle 20,30) e Simone Sala che il 10 luglio si siederà al pianoforte alle 5,30 del mattino in una location di Latina Lido (ancora da definirsi).

Attesissimi i Cinellli Brothers, ospiti ricorrenti e graditissimi della manifestazione musicale di Latina. Marco e Alessandro Cinelli, Tom Julian Jones e Stephen Giry suoneranno nell’Arena del Museo Cambellotti il 20 luglio (alle 21,30). Clue il 27 luglio alle 21,30 con Antonella Ruggiero in Concerto Versatile accompagnata da paolo Di Sabatino al Pianoforte e Renzo Ruggieri alla fisarmonica.

Il cartellone, presentata dalla speaker Antonella Melito al Circolo Cittadino alla presenza dell’assessore Gianluca Di Cocco e illustrata dall’organizzatore Alfredo Romano, è stata anche l’occasione per reclamare fondi per lo spettacolo dedicati ai territori del Lazio.

Alfredo Romano

L’assessore Gianluca Di Cocco