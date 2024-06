Arianna Meloni a Latina: “Cambiamo il modo di fare politica anche in Europa”

LATINA – Ieri sera Arianna Meloni, responsabile nazionale della segretaria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia, era a Latina in sostegno della candidatura alle prossime elezioni europee di Nicola Procaccini. Dal palco del 24mila baci Arianna Meloni ha lanciato la sfida, quella di diventare forza di maggioranza a Bruxelles dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno. Dopo l’intervento del sindaco di Latina Matilde Celentano, del coordinatore provinciale di Fdi Nicola Calandrini e dei rappresentati del partito in ambito regionale e locale, hanno parlato Nicola Procaccini e Arianna Meloni che ha detto: “Siete la nostra forza, noi siamo questo un partito di persone che hanno scelto di fare politica perchè ci credono. Ora dobbiamo cambiare il modo di fare politica anche in Europa”.

(foto dal profilo Facebook di Nicola Calandrini)