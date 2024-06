Il Comune di Latina si cancella da “Avviso Pubblico”. Libera: “Chiediamo spiegazioni”

LATINA – Il Comune di Latina ha deciso di non rinnovare l’iscrizione ad “Avviso Pubblico”, l’Associazione nata nel 1996 per riunire gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica e ad applicare i principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione. La ragione della scelta risiede nel costo della quota, aumentata da 1200 a 1700 euro.

Una decisione che non è piaciuta al presidio di Libera Latina. “Chiediamo spiegazioni e delucidazioni in merito, non ritenendo adeguata la sola motivazione economica – scrivono in una nota gli attivisti del presidio intitolato a Lia Pipitone – . Quali sono le ragioni politiche di tale scelta? Può un Comune come quello di Latina – interessato negli anni e nella sua storia recente dal malaffare, dalla presenza di organizzazioni criminali, da fatti e atti di corruzione ma anche, come è reso ancora più evidente in particolare in questi giorni, da fenomeni come il caporalato e la presenza di agromafie – scegliere unilateralmente di non aderire più ad un’associazione, quella di “Avviso Pubblico”, che tra gli altri può essere uno strumento fondamentale per la formazione civile, la sensibilizzazione e la promozione della legalità?”.

La decisione dell’ente è arrivata a inizio mese con deliberazione n° 159 del 06/06/2024, su proposta della dirigente Dott.ssa Manuela Zuffarieri (Responsabile del Dipartimento III – Affari Generali, Personale), su indirizzo dell’Assessore al Personale Andrea Chiarato, con la quale la Giunta comunale comunica la scelta unilaterale di recesso dall’associazione “Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la formazione civile” precisando che la scelta è dovuta all’aumento della quota associativa.