Latina Crew&Friends, rimpatriatra tra ex calciatori per solidarietà

Una bella rimpatriata tra ex calciatori del Latina e della provincia, rigorosamente all’insegna della solidarietà. E’ “Latina Crew&Friends”, una partita di beneficenza in programma domenica alle 20.30 nell’impianto della Samagor. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata organizzata da Latina Crew in collaborazione con l’associazione “Per sempre Gianfranco Alessandrini”. Scenderanno in campo tra gli altri Jefferson, Ricciardi, Caputi e l’ex mister nerazzurro Di Donato. A guidarli saranno l’indimenticato Stefano Sanderra, Marco Iannarilli e la bandiera Gianfranco Mannarelli. Durante la serata verranno annunciati i biglietti vincenti della lotteria di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto al reparto pediatrico dell’ospedale Goretti di Latina.