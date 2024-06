Royal Enfield Latina: un anno di passione e successi su due ruote per Guagliumi Moto

LATINA – È tempo di celebrazioni per Guagliumi Moto, che festeggia il primo anniversario dell’apertura dello store ufficiale Royal Enfield in Via Guglielmo Marconi, 27 a Latina.

Aperto nel corso del 2023 con grande entusiasmo, è rapidamente diventato il punto di riferimento per tanti appassionati delle due ruote.

Lo showroom è stato progettato per riflettere lo stile del brand, si sviluppa su due piani e garantisce l’esposizione dell’intera gamma moto, dagli iconici modelli classici alle più recenti novità, come la Nuova Himalayan 450 e la Shotgun 650, offrendo allo stesso tempo un’ampia gamma di accessori originali e abbigliamento esclusivo, tutto in un’atmosfera accogliente e familiare.

Grazie alla disponibilità in pronta consegna dei diversi modelli e alla passione del suo staff, Royal Enfield Latina ha conquistato il cuore di tanti appassionati, ed è diventata una scelta prediletta per chi cerca moto affidabili e dal fascino intramontabile.

In un solo anno, Guagliumi Moto ha organizzato numerosi eventi, tra cui presentazioni di nuovi modelli, raduni motociclistici, test ride, workshop tecnici e incontri con esperti del settore.

Queste iniziative hanno sicuramente rafforzato i rapporti tra i motociclisti e hanno permesso ai clienti di apprezzare di persona la qualità e l’unicità delle moto Royal Enfield.

“Il successo della sede Royal Enfield di Latina è una testimonianza del nostro continuo impegno a offrire moto di qualità e un servizio clienti impeccabile” ha dichiarato Guido Guagliumi, CEO e Amministratore Unico di Guagliumi Moto. “Siamo fieri dei risultati ottenuti in questo primo anno e siamo entusiasti di continuare a servire la comunità motociclistica della provincia di Latina con passione, dedizione e cura al dettaglio che ci ha sempre contraddistinto.”

“Guardando al futuro il nostro obiettivo è rafforzare la nostra connessione con i clienti attraverso eventi e iniziative sempre più coinvolgenti, creando quindi un’esperienza indimenticabile per ogni motociclista che sceglie Royal Enfield a Latina” – ha concluso Guido Guagliumi.