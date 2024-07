“Storia & Musica al Borgo Vodice”: otto appuntamenti per celebrare i 90 anni della frazione di Sabaudia

SABAUDIA – Immaginate un luogo dove le note musicali si intrecciano con le storie di un passato ricco di tradizioni, dove i libri parlano attraverso le voci degli autori e le immagini proiettate su uno schermo gigante riportano in vita eventi e personaggi di un tempo. Questo è “Storia & Musica al Borgo Vodice”, la straordinaria rassegna ideata per celebrare il 90° Anniversario di Borgo Vodice, la frazione a pochi chilometri dal cuore di Sabaudia.

Dal 7 luglio 2024 al 24 giugno 2025, otto imperdibili appuntamenti animeranno la Chiesa del Cristo Re e il suo sagrato, con un programma ricco di incontri con autori, esibizioni musicali dal vivo e conversazioni su tematiche storiche. Il progetto, frutto dell’ingegno del consigliere comunale Luciano Colantone e della collaborazione con la Manfredi Event di Raffaele Manfredi, approvato dal Comitato presieduto da Agostino Sacco, ha l’ambizioso obiettivo di creare una piattaforma di promozione culturale duratura, capace di coinvolgere scuole, cittadini, imprenditori e turisti.

Gli eventi, pensati per essere fruibili anche in caso di maltempo grazie alla disponibilità del Parroco don Bruno Sacchitano, offriranno al pubblico un’esperienza immersiva e interattiva. Gli ospiti, tra cui autori di libri e musicisti, saranno accolti con cesti di prodotti di eccellenza del territorio della Parrocchia, in un’atmosfera che combina cultura, tradizione e ospitalità.

Ogni incontro sarà un viaggio nella storia di Borgo Vodice e dell’Agro Pontino, arricchito da letture di brani tratti dai libri degli autori presenti, esibizioni musicali e proiezioni di immagini suggestive. Alla fine di ogni serata, il pubblico avrà la possibilità di esprimere le proprie emozioni e feedback attraverso un questionario, contribuendo così a plasmare le future iniziative culturali del borgo.

La rassegna prevede anche due punti di interesse per ogni serata: uno dedicato alla promozione dei libri e alle informazioni, e l’altro ai prodotti di eccellenza del territorio. “Storia & Musica al Borgo Vodice” non è solo una celebrazione, ma un ponte tra passato e futuro, un’occasione per scoprire e riscoprire borgo Vodice attraverso, come detto, parole, musica e immagini. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa avventura culturale unica nel suo genere.