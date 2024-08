Olimpiadi, nel canottaggio quarto posto per Matteo Lodo sul quattro senza

TERRACINA – Non è arrivata la medaglia olimpica per Matteo Lodo il canottiere trentenne di Terracina, già medaglia di bronzo. Nella sesta giornata di gare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, giovedì 1 agosto, l’Italia del canottaggio ha chiuso al quarto posto la finale del quattro senza maschile. Con Lodo a vogare per il podio c’erano Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino e Giovanni Abagnale che sul traguardo sono stati preceduti dagli Usa, dalla Nuova Zelanda e dalla Gran Bretagna, a soli 2.65 secondi.

Una finale arrembante quella che ha visto protagonista l’Italremo, che ha cercato di anticipare gli avversari sin dallo start per mantenersi in zona medaglia fino ai 1300 metri. A Rio 2016 e a Tokyo 2020 l’Italia era salita sul terzo gradino del podio. (foto da canottaggio.org)