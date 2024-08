Basket, pronto il calendario: la Benacquista Latina debuterrà il 29 settembre a Chieti

LATINA – Inizierà in Abruzzo contro il Basket Chieti 1974, la stagione 2024/2025 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che giocherà quest’anno il campionato di serie B. Il calendario, ufficializzato nella giornata di giovedì 1 agosto, prenderà il via per i nerazzurri domenica 29 settembre sul campo esterno, mentre la prima partita in casa, al Palasport di Cisterna, avverrà invece mercoledì 2 ottobre contro la NPC Rieti che sarà anche il primo turno infrasettimanale della stagione. Di nuovo le mura amiche si giocherà la terza giornata della stagione regolare, secondo derby regionale, domenica 6 ottobre contro la LUISS Roma retrocessa come la Benacquista.

Il 2025 inizierà invece con il derby con la Virtus Roma, neo promossa in serie B, che si disputerà nella Capitale il 5 gennaio, prima dell’impegno casalingo con Chieti del 12 gennaio, che segnerà l’inizio del girone di ritorno.

L’ultima giornata del campionato regolare Latina la disputerà tra le mura amiche quando, il 27 aprile, ospiterà la Janus Fabriano per il 38° turno della stagione sportiva.

Il calendario potrà essere soggetto a variazioni.