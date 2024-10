Esercito: cambio al comando del reggimento addestrativo del Comaca di Sabaudia

SABAUDIA – Ieri, diovedì 17 ottobre si è svolta, presso la caserma “Santa Barbara” di Sabaudia, la cerimonia militare di avvicendamento al comando del Reggimento Addestrativo del Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito, tra il Colonnello Quirino Avoli, cedente e il Colonnello Maurizio Castellano subentrante. All’evento, presieduto dal Comandante dell’Artiglieria Controaerei Generale di Brigata Giuseppe Amodio, hanno partecipato autorità civili e militari locali oltre alle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, a testimonianza del forte legame instaurato nel tempo.

Il Colonnello Avoli, nel suo discorso, ha evidenziato le tappe più significative del suo periodo di comando, in particolare alle numerose attività di formazione specialistiche erogate in favore del personale dei reparti controaerei, di altri enti dell’Esercito, di altre Forze Armate e di personale straniero, nonché il supporto alle attività addestrative e operative della specialità.

Il Generale di Brigata Giuseppe Amodio, nel suo discorso ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’addestramento per poter disporre di unità efficienti e professionalmente preparate, in grado di garantire elevati standard e il successo nelle attività addestrative e operative in patria e all’estero. Ha infine rivolto parole di ringraziamento nei confronti del Colonnello Avoli per l’autorevole guida e per il brillante conseguimento di tutti gli obiettivi nel suo periodo di comando.

Il Reggimento Addestrativo, componente fondamentale dell’Artiglieria Controaerei dell’Esercito, esprime le sue potenzialità attraverso la formazione di tutte le categorie di personale all’impiego di tutti i sistemi d’arma controaerei, con il supporto tecnico e logistico dei reparti e con lo schieramento del Posto Comando di Brigata. Come dimostrato dagli odierni scenari operativi, l’Artiglieria Controaerei assume un ruolo determinante: tecnologia, innovazione e addestramento specifico sono i pilastri che costituiscono i dettami di una specialità che guarda, nell’interesse comune, non solo al presente ma anche al futuro.