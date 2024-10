Al Ramadù di Cisterna seminario sulle Nuove Droghe organizzato dall’Ordine dei Medici

CISTERNA – Grande interesse e partecipazione per il seminario sulle nuove droghe tenutosi mercoledì scorso presso l’auditorium dell’IIS Campus dei licei “Massimiliano Ramadù” di Cisterna di Latina, in occasione dell’inaugurazione dell’annualità del percorso sperimentale “Biologia con Curvatura Biomedica”. L’evento formativo organizzato dall’OMCeO di Latina in collaborazione con la scuola, ha visto l’intervento di illustri professionisti del settore sanitario della provincia di Latina che si sono avvicendati nell’analizzare e condividere con la platea studentesca i vari aspetti legati al tema delle droghe, con approfondimenti interessanti sulle composizioni e sulle conseguenze derivanti dall’assunzione delle nuove sostanze stupefacenti, sempre più diffuse tra i giovani. La conferenza, iniziata con i saluti di benvenuto e la presentazione degli ospiti da parte della Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Totaro, è proseguita con l’intervento della dott.ssa Rita Salvatori, Vicepresidente OMCeO, sull’avvio della sperimentazione nazionale, autorizzata con il DM 180 del 5 settembre 2024 nelle scuole, come il Campus dei Licei Ramadù, in cui era già attivo il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Dati ed esiti del percorso formativo sono stati analizzati e commentati dal dott. Giovanni Maria Righetti, Presidente OMCeO di Latina, e dal dott. Alberto Scaini, Referente Medico del percorso di Curvatura biomedica della Scuola. L’attività seminariale prevista è iniziata con l’efficace introduzione al tema del dott. Giovanni Baiano, consigliere OMCeO di Latina, ed è proseguita con i coinvolgenti contributi del dott. Carmine Cosentino, Anestesista Rianimatore presso l’Ospedale di Latina, e del dott. Carlo De Mei, Tossicologo Referente SERD Latina. A seguire, un “question time”, un significativo momento di confronto con gli studenti, in risposta alle loro numerose domande. Il programma si è concluso con un emozionante intervento musicale, realizzato dagli studenti del Liceo Ramadù di Cisterna di Latina, che si sono abilmente esibiti con due brani legati alle sofferenze fisiche e psicologiche, spesso incomprese, delle dipendenze.