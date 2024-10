Bypass per “saltare” il contatore: arrestato per furto di energia elettrica il titolare di due supermercati di Latina

LATINA – Aveva installato un bypass ed è ora accusato di furto di energia elettrica il titolare di due supermercati di Latina: uno in Via Pio VI, l’altro in Viale Nervi dove ieri è arrivata la polizia. Nonostante frigoriferi, congelatori e l’apertura h24, le due attività commerciali consumavano pochissimo ed è stato questo a generare un controllo che ha dato l’esito previsto.

L’installazione di un sistema che consentiva alle due strutture di saltare il contatore, è stato scoperto dai tecnici di e-distribuzione che lo hanno rimosso, mentre il titolare, un 40enne, è stato arrestato in flagranza di furto di energia elettrica e si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per sabato mattina in Tribunale.

I due supermercati sono stati comunque riaperti, quello che si trova nel centro di Latina, ieri sera era alimentato da un generatore a bordo di un furgone collegato al negozio da un cavo che attraversa la strada.