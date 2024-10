Gaeta diventa città: Mattarella firma il decreto

GAETA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Comune di Gaeta il titolo di Città. Lo rende noto il sindaco Cristian Leccese. «Abbiamo appena appreso dal Prefetto di Latina Dottoressa Vittoria Ciaramella, che come sempre ringrazio per la sensibilità, la notizia del conferimento del titolo di Città a Gaeta. – commenta il sindaco Cristian Leccese – La modalità di concessione del titolo è stabilita dall’articolo 18 del Testo Unico degli Enti locali, che dispone la concessione del “titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza. Sono contento e al contempo orgoglioso di questo importantissimo risultato. Voglio innanzitutto ringraziare il Presidente della Repubblica, il Ministro dell’ Interno che ha proposto al Capo dello Stato il rilascio di questo titolo e naturalmente il Prefetto di Latina. Un ringraziamento va a tutto il Consiglio Comunale, alla Giunta, alle associazioni del nostro territorio e a quanti hanno collaborato nell’approntare la significativa documentazione storica, culturale, artistica, demografica, sociale.»

L’ITER – L’iter di richiesta di tale onorificenza è partito con la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 votata il 23 ottobre 2023 con la quale il Consiglio Comunale di Gaeta ha chiesto la concessione del titolo di città presentando una relazione.

Acquisito il parere favorevole prima del Prefetto di Latina, il Ministero dell’Interno ha quindi proposto al Presidente della Repubblica il rilascio di questo titolo.

Si tratta della conclusione di un percorso avviato nel 2020, seguito sin dal’ inizio con professionalità e competenza dall’ allora Capo di Gabinetto del Sindaco il dottor Roberto Mari e che ha visto una conferma di intenti appunto nel mese di ottobre 2023, quando il Consiglio Comunale ha ribadito la volontà di proseguire nell’iter.

«ll titolo di Città concessoci dal Presidente della Repubblica, – aggiunge il sindaco Leccese – pur non comportando conseguenze giuridiche o strutturali, è il riconoscimento di questa storia. Il conferimento del Titolo di Città riconosce infatti a questo territorio una rilevante importanza dal punto di vista storico, culturale e civico, ma anche una posizione di prestigio fra le Istituzioni della Repubblica, così come previsto dalla Legge. Siamo quindi fieri di far parte di questa comunità che lo Stato Italiano riconosce degna dell’onore di Città e siamone all’altezza nei comportamenti e nello spirito. Ci tengo a sottolineare che si tratta solo di un momento di partenza e non di arrivo, basti pensare a tutte le iniziative che quest’ anno abbiamo messo in campo e alle altre che continueremo a promuovere per valorizzare ancor più l’immagine e l’ importanza di Gaeta, non solo in Italia ma nel mondo.»