Ciao Polpetta, addio al gatto di quartiere di Viale Petrarca

LATINA – E’ morto Polpetta, il gatto di quartiere di Viale Petrarca. Lo conoscevano tutti e lui se ne approfittava per rimediare più cibo del necessario. Da quando si era fatto più anziano e con i tanti acciacchi causati dall’usura, lo ospitava a dormire al caldo la veterinaria della zona, Cettina Moscato che lui aspettava a orario, per poi mettersi in sala d’attesa sulla “sua” sedia.

Polpetta era di strada, occhi guardinghi e qualche segno di combattimento sul mantello bianco e nero, ma amava essere accudito, e in cambio di qualche misurata attenzione, pur essendo così abituato alla libertà, aveva imparato a stare chiuso in una stanzetta, senza lamentarsi quando arrivava qualche paziente da visitare. I proprietari dei cani erano avvertiti: meglio essere certi che non fosse a spasso nei paraggi per evitare sgradevoli baruffe: il gatto infatti era sempre pronto a difendere il suo territorio, a maggior ragione ora che aveva 20 anni di marciapiede sulle spalle.

La notizia l’ha data a tutti proprio la sua cara veterinaria: “Oggi è un giorno molto triste per tutti noi e in particolare per il quartiere di viale Petrarca – scrive in un post Cettina Moscato – . Ci ha lasciato il gatto del quartiere POLPETTA , che tutti conoscono… ha condiviso con noi ben 20 anni. Grazie per avermi permesso di accudirti e grazie a tutti coloro che hanno contribuito anche con una carezza e un sorriso alla sua esistenza “libera”. Un grazie speciale a Teresa che è stata la sua mamma umana. Buon ponte amico mio 🌈”