Comparto agricolo, Fislas Latina consegna 125 borse di studio: “In memoria di Satnam Singh”

LATINA – La Fislas di Latina, ente bilaterale costituito dalle più importanti organizzazioni agricole della provincia, ha organizzato anche quest’anno la tradizionale cerimonia per la consegna delle borse di studio destinate ai figli dei lavoratori del comparto agricolo.

La cerimonia si è tenuta nella sala conferenze dell’Hotel Oasi di Kufra di Sabaudia ed è stata dedicata alla memoria di Satnam Singh. Presenti, oltre al presidente di Fislas Latina, Mauro D’Arcangeli (anche nella veste di direttore di Confagricoltura Latina), anche tutti i rappresentanti delle organizzazioni agricole e sindacali che fanno parte del Fislas: il segretario di zona di Coldiretti Flaminio D’Urso, i segretari di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil rispettivamente Hardepp Kaur, Islam Kotb e Giorgio Carra e Roberta Savelli per la Cia.

Nel corso dell’evento sono state consegnate complessivamente 125 borse di studio: 70 borse di studio hanno riguardato studenti delle scuole medie inferiori, 38 delle medie superiori, 17 sono state destinate a studenti universitari. Delle borse di studio consegnate molte sono state assegnate a figli di lavoratori stranieri.

“Oggi – ha affermato nel corso dell’evento il presidente di Fislas Latina, Mauro D’Arcangeli – ci troviamo in una sala gremita che accoglie tante esperienze diverse, tanti mondi diversi e che offre un quadro chiarissimo del settore agricolo di questo territorio. Tanti giovani, provenienti da famiglie di varie nazionalità, che si incontrano in un unico luogo e che ottengono un sostegno concreto che, speriamo, li aiuterà a pianificare il loro futuro. Un segnale importante attraverso il quale questi ragazzi ripagano i loro genitori dei sacrifici fatti per farli studiare e un modo per dire che l’agricoltura della provincia di Latina, settore trainante di questo territorio, è fatta di storie come queste: di riscatto, di inclusione, di cultura, di obiettivi concreti e di giovani che investono sul loro futuro e sui quali Fislas investe a sua volta. Voglio per questo ringraziare anzitutto le famiglie dei lavoratori del settore agricolo, i ragazzi che hanno ricevuto queste borse di studio perché si sono dimostrati all’altezza dell’impegno dei loro genitori e voglio ringraziare le organizzazioni agricole e sindacali che fanno parte di Fislas e che con me guidano il nostro ente bilaterale che sta puntando con grande impegno e da sempre su queste attività e sulla formazione così come sui temi della sicurezza sul lavoro. Non è un caso, inoltre, che questa cerimonia sia stata dedicata alla memoria di Satnam Singh, un modo per ricordare una tragedia gravissima e inaccettabile e per riflettere, proprio con le giovani generazioni, sui valori della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Presente, tra gli ospiti, anche Tonino Passaretti, storico sindacalista del settore che ha ricevuto una targa per il suo impegno anche nella veste di ex segretario della categoria per conto della Uila.

CHE COSA E’ FISLAS – Il Fislas è il Fondo di Assistenza Integrativa per i lavoratori del settore Agricolo e si rivolge ai lavoratori delle aziende agricole che applicano i Ccnl sottoscritti dalle parti istitutive: Confagricoltura, Coldiretti e Cia, e le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Il Fondo fornisce ai lavoratori agricoli assistenza integrativa nel rispetto di quanto prescritto dal Ccnl stipulato tra le parti firmatarie del Cpl. All’Interno di Fislas è inoltre presente un “Centro di formazione agricola per la provincia di Latina” in stretta relazione, da una parte, con le costituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e permanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche territoriali del mercato del lavoro.