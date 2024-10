International Circus Festival of Italy, 18 numeri in gara sabato e domenica

LATINA – Giro di boa per la 25ᵃ edizione dell’International Circus Festival of Italy: i 18 numeri in gara si esibiranno senza sosta, sabato 19 e domenica 20 ottobre al cospetto delle tre giurie, quella Tecnica quella degli Imprenditori e delle Professioni e quella della Critica. La temuta Giuria Tecnica è composta dai massimi esperti del settore, ben 22 provenienti da 18 Nazioni: dalla Spagna in rappresentanza del Circo Sensaciones Antonio Álvarez, per il Circo Raluy Legacy Louisa Raluy, per la Starlight Production & Showbusiness Adans Peres, dagli Stati Uniti d’America in rappresentanza del Circus Vargas Katya Arata Quiroga, per la Firebird Productions Inc. Peter Dubinsky, per il Circus Vazquez USA Aldo Vazquez, dalla Germania per Palazzo Mannheim Rolf Balschbach, in rappresentanza di Ravensburger Weihnachtscircus Elmar Kretz, dalla Francia dal Cirque d’Hiver Bouglione Odette Bouglione, per il Moulin Rouge Jean Jacques Clerico, da Monaco Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo Alain Frère, dalla Cina in rappresentanza della Zhejiang Acrobatic Troupe Chen Cong, per la Compagnia Acrobatica Nazionale Cinese Li Chi, dal Venezuela in rappresentanza dei Los Valentinos Renato Fuentes, dalla Svizzera per il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo Urs Pilz, dalla Bolivia in rappresentanza del Latin American Federation of Circuses Moises Gasaui, dal Brasile per il Reder Circus Frederico Reder, dall’Ucraina in rappresentanza della Compagnia del Circo di Stato dell’Ucraina Sergii Kabakov, dal Cile per il Circo di Pastelito e Tachuela Chico Agustín Maluenda Quezada, per l’Ungheria in rappresentanza della Fédération Mondiale du Cirque Zsuzsanna Mata, dal Canada in rappresentanza del Cirque du Soleil Irina Naumenko e dall’Italia in rappresentanza della Famiglia Orfei l’ Icona del Circo italiano Liana Orfei.

Gli artisti in competizione sono in lizza non solo per aggiudicarsi gli ambiti Latina d’Oro, Latina d’Argento e Latina di Bronzo ma anche i diversi premi speciali e scritture che permetteranno in futuro, ai giovani e talentuosi artisti, di lavorare sotto i tendoni più famosi del mondo.

La Giuria Tecnica sarà affiancata, domenica 20, per entrambi gli spettacoli, dalla GIP la Giuria delle Professioni e dell’Imprenditoria Locale e dalla Giuria della Critica. La GIP costituita dal team di professionisti ed imprenditori di Latina vede alla scheda di valutazione Gino Corato, Enzo De Amicis, Marino Ghedin, Giuseppe Grech, Luca Lepori, Daniele Pili, Rino Polverino, Davide Roncon e Roberto Signorotto.

La Giuria della Critica divisa in due sezioni: per la Stampa giornalisti e fotografi provenienti da numerosi Paesi europei, rappresentanti delle riviste e dei siti web specializzati nello spettacolo circense e precisamente Francesco Puglisi, Dina Tomezzoli, Sarah Centra, Maria Corsetti, Sara Salvalaggio, Giulia Tarda, Dario Duranti, Flavio Michi, Adolfo Rossomando, Christian Hamel, Christophe Roullin, Armando Alò, Antonio Vanoli, Alessandro Serena e Raffaele De Ritis.

Per la sezione VIP gli Ambasciatori dell’Arte della Città di Latina: l’attrice Roberta Loggia, il flautista Francesco Pica, lo scultore Massimo Pompeo e la pittrice Claudia Artuso. A loro l’arduo compito di assegnare il premio della Critica che sarà consegnato lunedì 21 durante la serata di gala.

Da non perdere anche l’ultimo degli eventi collaterali in programma lunedì 21 Ottobre alle ore 10.00 allo stadio Francioni di Latina si sfideranno le squadre dei circhi Italiani. Il Torneo di calcio “Stelle del Circo” di Latina è l’appuntamento annuale con lo sport e la beneficenza. Lo spettacolo sportivo vede il patrocinio del Comune di Latina, del Latina Calcio, dell’Ente Nazionale circhi e dal comitato organizzatore all’International Circus Festival of Italy. L’incasso dalle offerte libere sarà devoluto alla Fair Play School di Marco Ghirotto che si occupa di sport inclusivo e offre a tutti gratuitamente la possibilità di praticare sport. La partecipazione a tutti gli eventi collaterali al Festival è libera e gratuita.

(Foto by Christophe Roullin)