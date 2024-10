La Asl di Latina presenta alla cittadinanza i servizi del Consultorio di Sabaudia

SABAUDIA – Sabato 18 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la sede della ASL di Sabaudia in via Conte Verde n. 10, si terrà una mattinata informativa dedicata alle attività del Consultorio che segue la donna nelle diverse fasi della vita, dal percorso nascita alla contraccezione, dall’adolescenza alla menopausa, garantendo un supporto multidisciplinare per tutte le esigenze legate alla salute e al benessere femminile. Durante l’incontro, ostetriche, assistenti sociali, infermieri, ginecologi e psicologi saranno a disposizione per fornire informazioni e rispondere a domande.

Il Sindaco Alberto Mosca e l’Assessore alla Sanità Anna Maria Maracchioni hanno espresso il loro ringraziamento per l’iniziativa: “Ringraziamo la ASL di Latina per l’attenzione e il costante impegno nel nostro territorio. Questo incontro è un’importante occasione per avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, in particolare a quelli dedicati alla salute della donna, fondamentali per il benessere della comunità.”

Il Comune di Sabaudia invita tutta la popolazione a partecipare.