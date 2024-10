Latina, allarme al Galilei: “C’è una bomba, evacuate l’edificio”. Ma era falso: indagini sul responsabile

LATINA – La telefonata a scuola di una voce maschile che annunciava una bomba, ha costretto questa mattina all’evacuazione cautelativa del galilei-Sanidi Latina. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la Dirigente Scolastica dell’Itis, che ha lanciato l’allarme alla sala operativa riferendo i fatti: prima la chiamata che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno del plesso scolastico poi l’invito a far uscire tutti per evitare tragedie.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Latina e della Sezione Radiomobile della Compagnia che, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, per poi procedere all’ispezione di tutti gli ambienti, interni ed esterni, insieme con la Squadra Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma e di un’unità cinofila specializzata del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, che ha permesso di appurare con certezza l’assenza di esplosivi.

Una situazione che configura il reato di “procurato allarme”, che ha fatto scattare le indagini da parte della Compagnia Carabinieri di Latina per indentificare l’autore della telefonata.