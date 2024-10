Nascite in calo a Latina: i bambini nati nel 2023 sono stati 3738 (contro i 5600 del 2010)

LATINA – Scende da 5000 del 1999 ai 3738 del 2023 il numero di nuovi nati in provincia di Latina che aveva toccato il massimo nel 2010 con 5600. In tredici anni dunque sul nostro territorio sono nati 1862 bambini in meno. Lo dice l’Istat che ha pubblicato gli ultimi dati di settore.

Sempre restando sul territorio pontino, nel dettaglio sono nati: 1897 maschi e 1841 femmine. Di questi 301 maschi e 281 femmine sono stranieri residenti. Ma l’indice della società che cambia è dato anche dal nucleo di provenienza che solo nel 52% dei casi è una coppia sposata mentre 1.470 sono nati da genitori mai sposati e 320 da genitori già sposati in precedenza con altre persone. Nel 2023 nel Lazio Leonardo per i maschi e Ginevra per le femmine sono stati i nomi più scelti.

A livello nazionale la contrazione delle nascite vede nel 2023 toccare il dato più basso con 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 e un calo del -3,4%. Per ogni mille residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini lo scorso anno. Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi – si legge nel report – a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.