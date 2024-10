Minacce alla pm antimafia Luigia Spinelli: vivrà sotto scorta. Sorvegliata anche l’abitazione a Latina

LATINA – La pm dell’Antimafia Luigia Spinelli è stata minacciata. Il caso è stato segnalato dalla Prefettura di Latina e la magistrata ha ottenuto l’assegnazione di una scorta per la sua sicurezza, con un’auto blindata, agenti e una sorveglianza della sua abitazione nel capoluogo.

Dopo la notizia, la giudice ha ricevuto parole di solidarietà dalla politica. Luigia Spinelli, dopo un lungo periodo trascorso alla Procura di Latina, è attualmente in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Roma, ma il suo nome è stato indicato dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della magistratura in qualità di procuratrice aggiunta a Latina, al posto di Carlo Lasperanza che lo scorso gennaio ha lasciato il capoluogo pontino per un incarico alla procura generale presso la Corte d’appello di Roma.

A Spinelli, che è cittadina onoraria di Latina dopo l’onorificenza voluta dall’ex sindaco Damiano Coletta, sono arrivate le parole di vicinanza dalla sindaca di Latina Matilde Celentano che ha condannato l’accaduto: “Un fatto gravissimo che la nostra città non può tollerare”, ha detto.

“In un momento così delicato, voglio ribadire quanto sia fondamentale difendere la legalità e sostenere chi, come la dottoressa Spinelli, ha sempre agito con coraggio e integrità nella lotta contro il crimine. È essenziale che lo Stato rimanga fermo nel tutelare coloro che lavorano quotidianamente per garantire la sicurezza e l’ordine nelle nostre città”, ha scritto in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione Provinciale di FdI Latina.