A Terracina i cani del canile vengono addestrati, vanno al parco e partecipano al progetto “Crescere insieme”

TERRACINA – Terracina ha un canile comunale speciale, i cui cani partecipano al progetto “Crescere insieme si può”, un’iniziativa dell’Associazione Le Orme di Jack patrocinata dal Comune in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile di Terracina che propone, tra gli obiettivi, l’inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili, l’adozione responsabile dei cani dal canile e il volontariato comunitario.

In particolare alcuni cani del canile comunale di Terracina seguono un percorso di preparazione che li porta settimanalmente in un centro di addestramento cinofilo e nei parchi di Terracina, un’occasione preziosa per trascorrere il tempo fuori dalla struttura di via delle Industrie e per prepararsi meglio a una possibile adozione. Il percorso termina con gli appuntamenti nel parco dove viene allestito un vero e proprio “Dog Village”, il prossimo sabato 9 novembre nel Parco delle Città Gemellate. In quell’occasione, con la collaborazione anche di altre associazioni, verranno illustrate nei vari gazebo le normative legislative, le nozioni di emergenza e primo soccorso veterinario, Mantrailing, conoscenza del cane, prevenzione e salute, con le indicazioni che verranno fornite da istruttori ed educatori cinofili. La giornata è dedicata a tutti gli amici dei quattro zampe, e a tutti quelli che vogliono conoscere meglio il loro mondo.

Con il progetto “The Pet Experience”, poi, sarà possibile provare l’esperienza di mettersi nei panni di un cane grazie alla realtà virtuale a 360° e alle riprese in 8k, vedendo il mondo dal suo punto di vista, attraverso i suoi occhi. In questo villaggio verrà raccontata la storia dei cani del Canile Comunale presenti.

Al progetto, inclusivo e solidale in sinergia con il Comune di Terracina collaborano Legambiente Terracina AnimalHelp, Liberamente, Rete Solidale, il Melograno e Avis, insieme al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.

Seguiranno gli altri appuntamenti presso il Parco della Pineta e il Parco di via Bachelet fino alla giornata finale di Piazza Garibaldi, con la sfilata dei Cani del Canile.