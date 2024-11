Picchia e minaccia la moglie, scatta la sorveglianza speciale per un uomo di Terracina

TERRACINA – E’ stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale un uomo di 55 anni di Terracina accusato di aver picchiato e minacciato la mogli e per questo destinatario del divieto di avvicinamento alla donna. E’ una delle prime volte che la misura viene applicata sulla base delle novità normative previste dalla L.69/2019 che la estendono anche al reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo infatti, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Latina, è socialmente pericoloso anche per la sua abitudine ad assumere sostanze alcoliche: “un quadro attuale, derivante dalle condotte delittuose poste in essere e dalle reiterate manifestazioni di aggressività dello stesso nei confronti della vittima”.

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, condividendo la proposta formulata dal Questore di Latina, ha applicato all’uomo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima per la durata di due anni, misura a cui si aggiunge l’applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico. La misura prevede l’obbligo di dimora e impone all’uomo di non rincasare dopo le 21 e non uscire prima delle 7.