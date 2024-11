Confagricoltura Latina al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze

LATINA – Confagricoltura Latina torna soddisfatta dal Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze che si è svolto a Lugano dove ha rappresentato le eccellenze del territorio, grazie all’ iniziativa del Comune di Latina. “Una vetrina di primo piano per la promozione dei prodotti tipici della nostra zona – dicono dall’associazione di categoria – che ha consentito agli imprenditori agricoli di Confagricoltura Latina di presentare ad un vasto pubblico alcune tra le eccellenze più importanti e rappresentative nell’ambito del comparto vitivinicolo e della produzione alimentare in genere”. Confagricoltura Latina ha potuto contare sullo spazio messo a disposizione del Comune di Latina ottenendo una visibilità straordinaria tra i 400 espositori provenienti da oltre sessanta paesi e con la partecipazione di oltre 100 hosted buyer.

“Per Confagricoltura Latina, partecipare a eventi internazionali come questo rappresenta un’importante opportunità per promuovere le eccellenze del nostro territorio su una scena globale – hanno affermato Luigi Niccolini e Mauro D’Arcangeli, rispettivamente presidente e direttore di Confagricoltura Latina –. Non è un caso che come organizzazione promuoviamo continuamente iniziative di questo livello con la partecipazione ad appuntamenti importantissimi come il Vinitaly, il Fruit Logistica di Berlino o, proprio nei mesi scorsi, all’evento Divinazione nell’ambito del G7 Agricoltura che si è tenuto in Sicilia. Siamo al centro di un sistema che punta a dare supporto alle imprese agricole e – hanno sottolineato Niccolini e D’Arcangeli – uno dei punti cardine di questo supporto è proprio la valorizzazione degli straordinari vini e dei prodotti che arrivano dalla nostra terra, che sono simbolo di eccellenza ma che rappresentano anche la nostra cultura e la nostra storia. Per questo motivo abbiamo voluto sostenere l’iniziativa del Comune di Latina a cui va il nostro apprezzamento e ringraziamento per avere rafforzato un dialogo e una collaborazione su temi che sono anche al centro dell’economia della città e del territorio”.

Con Confagricoltura Latina erano presenti le aziende associate a Strada del Vino di Latina: Cincinnato Vini, Marco Carpineti, Azienda Agricola Pietra Pinta, Cantina Villa Gianna, Donato Giangirolami, Cantina Sant’Andrea, Casale Del Giglio. Erano inoltre presenti le aziende vinicole M di Trama, Azienda Agricola Monti Cecubi, Azienda I Pampini, Giorgio Pecora Vini e Donne del Vico. Per i prodotti un particolare ringraziamento a Nardi Organic Food, Azienda Agricola Riccardo Palombelli, Castello Santa Margherita, Diamante Verde di Antonio Tombolillo e Azienda Agricola Nonno Nicola.