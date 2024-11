Contrasto al caporalato, la Diocesi di Latina organizza il convegno “Quale lavoro per un settore agro-alimentare che cambia”

LATINA – “Quale lavoro per un settore agro-alimentare che cambia” è il tema di un convegno promosso dalla Diocesi di Latina come evento formativo delle coscienze sul grave tema dello sfruttamento dei lavoratori, specie nel settore agricolo, che si terrà lunedì 11 novembre alle 17 presso la curia vescovile. Il vescovo Mariano Crociata ha poi anche inserito la tematica nel programma annuale della formazione permanente del clero con un incontro si terrà domani, 8 novembre, sempre presso la Curia vescovile di Latina, riservato a preti e diaconi che si riuniranno per ascoltare e discutere l’intervento di don Bruno Bignami, Direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), sul tema “La pastorale sociale di fronte allo sfruttamento del lavoro”.

La chiesa pontina da anni, con la Caritas diocesana, offre servizi a contrasto del caporalato in agricoltura, a supporto dei braccianti e delle loro famiglie: “Tuttavia – si legge in una nota della Diocesi – , specie dopo la tragica morte di Satnam Singh nei mesi scorsi, l’indiano ferito gravemente sul lavoro nei campi e poi abbandonato senza cure, il vescovo Mariano Crociata era intervenuto spiegando la necessità di affiancare all’aspetto caritativo anche l’impegno per una maggiore presa di coscienza collettiva della piaga dello sfruttamento dei lavoratori. In questo, riconoscendo l’importante azione svolta sul territorio pontino in termini di repressione dalle forze di polizia, come anche l’azione volta alla tutela dei lavoratori portata avanti delle organizzazioni sindacali unita all’impegno delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per un lavoro che rispetti la dignità della persona”.

Il primo dei due eventi, il convegno, è aperto al pubblico per ” avviare – aggiunge la Diocesi – una prima riflessione collettiva sul tema dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Un momento non solo interno alla vita ecclesiale ma da offrire all’intero territorio provinciale nelle sue varie componenti economiche e sociali”.

Il programma prevede il saluto iniziale della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella.

A relazionare sono stati chiamati:

· Renato Brunetta, presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel);

· Stefania Congia, a capo della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

· Angelo Frascarelli, professore di Economia e Politica Agraria all’Università di Perugia;

· Maurizio Mauri, direttore provinciale della sede INPS di Latina.

A moderare gli interventi sarà Luca Liverani, giornalista del quotidiano Avvenire.