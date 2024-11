Fratelli D’Italia, record tessere a Latina e provincia: 6100 adesioni

LATINA – Seimilacento adesioni di cui 2400 nel solo capoluogo. Sono gli ultimi numeri del tesseramento 2024 di Fratelli D’Italia in provincia di Latina: “Un risultato che testimonia il forte radicamento del partito e l’entusiasmo dei cittadini verso il progetto di FdI, non solo a livello locale, ma in tutta Italia”, dicono dalla formazione politica.

“Questo risultato ci riempie di soddisfazione e ci incoraggia a proseguire con ancora più determinazione – ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per Latina – Le 6100 adesioni complessive e il dato di Latina città, dove ben 2400 cittadini hanno deciso di aderire o rinnovare il loro sostegno, confermano come Fratelli d’Italia sia ancora una delle realtà politiche più forti e solide nella nostra provincia”.