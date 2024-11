Otto nuovi dipendenti per il Comune di Sabaudia

SABAUDIA – Otto nuovi dipendenti per l’amministrazione comunale di Sabaudia. Ha dato loro il benvenuto il sindaco Alberto Mosca con il vice sindaco Giovanni Secci, assessore al personale: “Vi diamo il benvenuto con l’augurio che possiate lavorare in serenità, proprio come stanno facendo i vostri colleghi. La speranza di questa Amministrazione è che possiate contribuire al miglioramento della nostra Sabaudia. Vi invito a non esitare a chiedere consigli ai vostri caposettore o ai colleghi più esperti. Solo lavorando insieme si raggiungono grandi risultati”, ha voluto sottolineare Mosca.

“L’organico era deficitario, ma ora che abbiamo completato uno degli ultimi atti necessari, continueremo a lavorare per evitare ulteriori carenze, soprattutto attraverso il turnover dei dipendenti che andranno in pensione. In questi due anni e mezzo, con le progressioni verticali e orizzontali, abbiamo valorizzato il personale già in organico, basandoci sull’esperienza e sull’impegno. Ora che la macchina amministrativa è completa, siamo pronti a perseguire con determinazione tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. L’obiettivo del processo di riorganizzazione è quello di rendere l’Amministrazione più efficiente e pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini. Ora abbiamo una macchina amministrativa più solida e completa, pronta a dare il massimo per il bene della città”, ha aggiunto Secci.

Nel 2024, il Comune di Sabaudia ha dato il via a un importante piano di assunzioni, con 21 nuovi ingressi, di cui 7 a tempo determinato e altre due assunzioni programmate per la fine di novembre. Ad aprile sono stati assunti tre tecnici, un istruttore di vigilanza e un istruttore amministrativo. Nel periodo da giugno a ottobre, si sono aggiunti sei nuovi agenti di polizia locale. Inoltre, a luglio, si è unito al team un funzionario amministrativo e a settembre il nuovo dirigente dell’Area tecnica. Ieri, infine, sono stati assunti altri sei dipendenti tra cui funzionari e istruttori, con due nuove assunzioni previste entro la fine del mese. Parallelamente, sono state attivate dieci progressioni verticali e altre orizzontali che hanno permesso di promuovere il personale già in

servizio, valorizzandone l’esperienza e le competenze. “Con il completamento di questa fase di potenziamento – dicono dal Comune di Sabaudia – siamo ora in grado di affrontare le sfide future con maggiore efficienza, perseguendo gli obiettivi previsti nel programma elettorale e garantendo un servizio sempre migliore alla comunità. Un passo decisivo che promette di tradursi in risultati tangibili e visibili per tutti i cittadini”.